Santé En 2016, 40 944 personnes ont fait un don de produit sanguin

Benoît Lainé, 39 ans, est à la tête de l’Union départementale fédérée des associations pour le don du sang bénévole, qui rassemble 74 organismes dans le département. Les associations de dons tiennent aujourd’hui leur congrès annuel. Rencontre.

Comment se porte le don en Loire-Atlantique ?

« Très bien, à vrai dire ! Ici, nous avons la chance d’avoir beaucoup d’associations avec un excellent maillage du territoire. [...] En 2016, cela représente au total 676 collectes et un peu plus de 73 000 prélèvements. Cela signifie que nous sommes autosuffisants dans la région. On envoie même des produits sanguins en Ile-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont plus de difficultés. »

Quels sont vos axes de développement ?

« Depuis l’an dernier, nous relançons la collecte des dons de plasma. Les conditions et les restrictions sont exactement les mêmes que pour un don du sang classique. Cependant, le processus est un peu plus long, à peu près une heure par don, donc on ne peut pas faire de don lors d’une collecte mobile. Il faut prendre rendez-vous à l’Établissement français du sang (EFS). C’est un don qu’on peut faire tous les quinze jours en plus. »

À quoi sert le plasma ?

« Le plasma, c’est la partie liquide du sang, là où se trouvent toutes les protéines...

