Santé La grippe tue en Loire-Atlantique

Les chiffres ont de quoi faire bondir : 11 400 décès « en excès » comptés au 31 janvier, « sur les six premières semaines d’épidémie grippale », selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, établissement public rattaché au ministère de la Santé. Difficile pour le moment d’avoir des chiffres régionaux, qui ne seront consolidés qu’en mars.

Toutefois, le docteur Bruno Hubert, épidémiologiste et responsable de la Cire (cellules inter-régionales d’épidémiologie) des Pays de la Loire, estime que l’épidémie de grippe de cet hiver n’est pas plus importante que celle des années précédentes : « En 2014-2015, sur une épidémie de onze semaines, on avait 18 % d’excès de mortalité, soit environ 1 000 décès dans les Pays de la Loire. Cette année, on sera probablement en dessous de ces chiffres. »