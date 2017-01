Santé Rencontre autour de la fertilité ce samedi

0

Les praticiens du Centre PMAtlantique, centre de fécondation in vitro de la Polyclinique de l'Atlantique, organisent une journée d'information grand public « 3e Rencontre autour de la fertilité » le samedi 14 janvier 2017 de 10 h 30 à 17h. L'objectif : mieux appréhender la prise en charge d'une infertilité du couple, sur le plan médical que paramédical. Les aspects non purement techniques seront mis en avant tout au long de la journée. Les gynécologues-obstétriciens, endocrinologue et biologistes du centre, et d'autres praticiens seront présents.

www.pmatlantique.fr