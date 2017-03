Santé S'informer sur des maladies de moëlle osseuse

0

À l'occasion de la 6e journée nationale d'information sur les myélodysplasies, une réunion se tiendra à Nantes le 25 mars pour permettre aux patients de rencontrer les spécialistes de leur pathologie et d'autres malades. Les syndromes myélodysplasiques sont des maladies de la moelle osseuse qui touchent en majorité des personnes ayant plus de 65 ans. Cette réunion gratuite, se déroulera au CHU de Nantes le 25 mars 2017, de 13h à 17h30, salle Jean-Monnet, 30 boulevard Jean-Monnet en présence du Dr Pierre Peterlin du service d'hématologie clinique du CHU de Nantes. Elle est organisée avec l'association de patients CCM (connaitre et combattre les myelodysplasies) et le groupe francophone des myélodysplasies GFM.

Inscrivez-vous gratuitement sur www.journeemyelodysplasies.org. tél. 02 40 46 36 06