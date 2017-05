Loire-Atlantique Pour le Modem 44 : "un tournant majeur pour la Ve République"

0

La présidente du Mouvement démocrate (Modem) de Loire-Atlantique, Sarah El Hairy, réagit à la victoire d'Emmanuel Macron : « C'est un moment de joie et de soulagement pour la majorité des Français qui ne voulait pas voir l'extrême droite présider la destinée de la France. C'est aussi une récompense pour l'ensemble des militants du MoDem 44 qui ont participé à cette campagne et qui ont porté le projet politique d'Emmanuel Macron... Cette victoire annonce des changements majeurs dans le paysage politique français, face à l'inconnu certains peuvent avoir des doutes, mais ce soir je vois se concrétiser l'espoir d'une véritable alternance politique », indique la militante du Modem. « Dès mardi nous allons nous remettre En Marche pour remporter les législatives et donner au nouveau Président de la République les moyens de gouverner avec une majorité présidentielle. »