Sautron Il défend la mémoire des soldats fusillés de 14-18

L'historien sarthois Eric Viot a recensé 769 soldats fusillés entre 1914 et 1918. Leur réhabilitation se fait toujours attendre. Il leur consacre son dernier livre qu'il dédicace ce samedi 1er avril à Sautron.

Passionné par l'histoire de la Première Guerre mondiale, le Sarthois Eric Viot est un militant de la mémoire des soldats fusillés entre 1914 et 1918. Il s'y intéresse depuis 2008 et vient de sortir un nouveau livre sur le sujet, Fusillés non réhabilités. Il en a recensé 769, dont dix de Loire-Atlantique.Dans 60 % des cas, les hommes ont été fusillés, après jugement en conseil de guerre, pour abandon de poste, refus d'obéissance ou mutilation volontaire. « Pour ne pas remonter au front, certains soldats, rongés par la peur, se mutilaient. Mais derrière le refus d'obéissance se cache parfois juste le refus de ne pas aller au front avec du matériel hors d'usage », explique-t-il.

Plus d'un fusillé par jour en 1914

rappelle que les exécutions ont été pratiquées durant toute la guerre : « Sur les quatre mois de guerre de 1914, on est en moyenne à plus d'un fusillé par jour. Mais c'est en 1915 que l'on en compte le plus. Leur nombre diminue à partir de 1916 puis il y a un pic en 1917 avec les mutineries ».

