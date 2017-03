Savenay Accident sur la RN 165 : une motarde est décédée

0

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un accident de la route ce mardi matin, juste avant 9 heures, sur la RN 165, à hauteur de Savenay. Il impliquait une moto seule. Malheureusement, la pilote du deux-roues était décédée à l'arrivée des secours. On ignore les circonstances du drame.

Trois blessés graves à Legé

Un peu plus tôt, à 7 h 40, une collision impliquant trois voitures et un camion a fait trois blessés graves à Legé, dans le sud de la Loire-Atlantique. Une femme de 18 ans, prisonnière d'un des véhicules, a dû être désincarcérée. Elle devrait être transportée à l'hôpital par hélicoptère. Deux jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années également, ont été transportés au centre hospitalier de Challans et de La Roche-sur-Yon, en Vendée.

Une motard blessée à Saint-Père-en-Retz

Enfin, à 7 h 40 toujours, à Saint-Père-en-Retz, une femme de 43 ans a été grièvement touchée aux jambes dans un accident impliquant sa moto et une voiture, à hauteur du lieu-dit Grand-Champ.