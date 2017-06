Savenay Ce matin, Savenay s'est souvenu

0

Il y avait foule devant le lycée Jacques-Prévert ce samedi 24 juin. Il y a cent ans, ce bâtiment devenait un hôpital militaire américain. Il était dirigé par le Colonel Cooper. Les descendants de ce dernier étaient présents. Son petit-fils Bob Cooper était très ému par cette cérémonie. « Pour mon grand-père, Savenay a été un moment important de sa vie. Il a ensuite fait la deuxième guerre dans le Pacifique et a été fait prisonnier. Il a écrit ses mémoires. Je suis très touché par l'accueil qu'on nous a réservé et celui qu'on a fait à ma fille Laure quand elle venue ici cet hiver. Commémorer la guerre, c'est aussi commémorer l'amitié ».

La famille d'Evan Miller était aussi présente. Ce dernier était technicien en radiologie à l'hôpital et a fait beaucoup de photos. Sa fille Ruth Miller-Woodcock et sa petite Deborah avaient aussi fait le voyage. « En 1988, mon père avait 91 ans et était venu dévoiler la plaque posée sur le mur du lycée. Il parlait tout le temps de Savenay ».