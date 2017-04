Savenay Il vendait des stéroïdes sur Internet : ses voitures de luxe saisies

0

Le 22 mars, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique (émanant de la gendarmerie), avec le concours du GIGN, ont arrêté à Savenay un homme suspecté d'avoir vendu des stéroïdes anabolisants.

L'enquête a commencé en décembre 2014, lors d'une perquisition menée en France. Des produits stéroïdes sont découverts et l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) poursuit ses investigations dans le cadre d'une commission rogatoire visant le site Internet ayant fourni les produits illégaux. Rapidement, un individu résidant en Loire-Atlantique est identifié comme gérant de ce site. Sur son site Internet, plus de 146 types de stéroïdes dont la vente générait jusqu'à 4 millions d'euros par an. Une activité illégale assez lucrative : les enquêteurs ont saisi plusieurs véhicules de luxe et des armes.

