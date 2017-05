Savenay Présidentielle : les votes du second tour invalidés dans la commune

0

Les 4 197 suffrages exprimés dans les sept bureaux de vote de Savenay ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. La mairie concède « une mauvaise interprétation du code électoral ».

Dimanche dernier, les électeurs de Savenay se sont déplacés pour rien. La totalité des suffrages exprimés a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Lors du passage d'un magistrat délégué de l'institution, il a été constaté que les bureaux de votes étaient « tenus par les personnes non désignées à cet effet ». Mais il n'y a pas eu « de rupture des opérations de vote », précise néanmoins Alice Prissard, directrice générale des services à la mairie de Savenay. « Seuls des membres suppléants étaient présents. Or la règle prévoit qu'il y doit y avoir toujours au moins deux titulaires », ajoute-t-elle. « il y a eu une mauvaise interprétation du code électoral mais c'est de bonne foi. La sincérité du vote a été respectée, il n'y a pas eu de fraude ». Des votes ont également été invalidés à Pontchâteau et à Besné.

À lire ce vendredi dans Presse Océan