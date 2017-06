Sécurité routière Plus de 300 seniors révisent leur permis

0

Révision du code, tests de conduite, de vue, d’audition, etc. De nombreux professionnels sont mobilisés.

L’opération « Rajeunissez votre permis » rencontre un franc succès. La première édition, à l’automne dernier, avait rassemblé 220 seniors à Ancenis. La prochaine, ce mardi, à la Halle de Béré, à Châteaubriant, territoire rural doté d’une population assez âgée, devrait en réunir près de 300.

L’objectif ? « Leur faire prendre conscience de leurs difficultés »

Ces hommes et femmes de plus de 60 ans viennent « actualiser leurs connaissances en matière de sécurité routière ». Certains ont passé leur permis dans les années 50 ou 60, à une époque où la circulation était beaucoup moins dense et où les ronds-points n’existaient pas.

« Il ne s’agit pas de stigmatiser les seniors, fait valoir le chef d’escadron Laurent Kerdoncuff, qui coordonne cette journée mobilisant de nombreux partenaires, dont le centre communal d’action sociale de la commune. Mais on a constaté qu’ils en exprimaient le besoin...

