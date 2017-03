Sèvre et Loire Finances : vigilance nécessaire pour la communauté de communes

0

De justesse, le budget principal, voté mercredi soir, évite le déficit. Dans le Vignoble nantais, la nouvelle intercommunalité de Sèvre et Loire a peu de marge de manœuvre.

« La fusion était un chantier colossal, il a fallu arrêter les comptes des communautés de communes au 30 novembre, installer un nouveau logiciel, le paramétrer, créer de nouveaux budgets et une comptabilité analytique, se former. Je félicite le service comptable qui n'a pas pris de vacances et a fait un travail de grande qualité », a déclaré mercredi Jean-Marie Poupelin (sans étiquette), vice-président aux Finances de la communauté de communes de Sèvre et Loire, créée en janvier. Lors du conseil, au Loroux-Bottereau, tous les budgets (budget principal et sept budgets annexes), ont été votés à l'unanimité. Le budget principal s'élève à 15,296 M€. L'élu aux Finances prévient : « Il était déficitaire de près de 400 000 €. Heureusement, la communauté de communes de Vallet a touché 1,133 M€ de recettes fiscales de la CFE (cotisation foncière des entreprises). Ce déficit, il faut s'en préoccuper. Le jour où l'on n'aura plus de réserve, ce sera compliqué... »

