Sèvre et Loire L'entretien de la digue va coûter cher

Sèvre et Loire

0

En 2018, la communauté de communes de Sèvre et Loire gérera les milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Les 13 kilomètres de digue sur la Loire coûteront cher. « Il y aura un transfert de la compétence de l'État et du Département vers la communauté de communes mais sans transfert de moyens humains et financiers », déplorent les élus. Avec une facture qui pourrait avoisiner les 650 000 € annuels. Et des responsabilités accrues dans la prévention des inondations.

Plus d'infos ce vendredi 9 juin dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud