Sèvre et Loire Vallet et Le Loroux-Bottereau : rénover les piscines

Les piscines Divaquatic (Le Loroux-Bottereau) et Naïadolis (Vallet) nécessitent des travaux : une étude conjointe va les chiffrer et coordonner. La décision émane de la nouvelle communauté de communes de Sèvre et Loire (47 000 habitants). Elle va rechercher un programmiste. Car dans les premières études datant d'avant la fusion des deux communautés de communes de Loire-Divatte et Vallet (créée au 1er janvier 2017), les travaux se chiffraient à 5,7 M€, soit 3,9 M€ pour Divaquatic, et 1,8 M€ pour Naïadolis. Il s'agira aussi d'aménager les calendriers pour limiter l'impact sur les utilisateurs de ces équipements.

Plus d'infos ce lundi 13 février dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes-Sud