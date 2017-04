Social 1er-Mai : meeting, manif et rassemblements en Loire-Atlantique

0

Contexte oblige, la fête du Travail 2017 devrait mobiliser au-delà des bataillons syndicaux. Mais dans la désunion.

Meeting

Mobilisés au printemps 2016 contre la loi Travail, la CGT, FO, FSU et Solidaires organisent un meeting commun à Nantes, à 10 h, place de la République. D’autres rassemblements auront lieu à 10 h à Saint-Nazaire (place de l’Amérique Latine) et Châteaubriant (union locale CGT) et à 11 h à Ancenis (jardin de l’éperon)

Défilé

À l’issue du meeting, la CGT, FSU et Solidaires ont prévu de défiler jusqu’à la préfecture. Ils devraient être rejoints par des militants du PCF, du NPA, d’Ensemble! et de la France insoumise, mais aussi de la Ligue des droits de l’homme, du Mrap, d’Attac et de Nantes révoltée, notamment.

Rassemblements

De son côté, la CFDT organise son propre rassemblement, à 10 h 30, au miroir d’eau, devant le château des Ducs. Avec un seul mot d’ordre : "faire barrage au FN". Seront aussi présents le collectif InterAsso de Nantes et la Fage, le syndicat étudiant. Mais il n’y aura pas de défilé. Deux autres rassemblements sont prévus à la même heure à Saint-Nazaire (sous-préfecture) et Ancenis (espace Corail).

Plus d'informations dimanche dans Presse Océan.