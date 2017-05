Social La CFDT conforte sa première place dans les Pays de la Loire

0

Au terme des dernières élections, le syndicat reste en tête dans la région et creuse l’écart avec la CGT.

La mobilisation contre la loi Travail au printemps 2016 - une période difficile à vivre pour de nombreux militants CFDT, régulièrement pris à partie par les syndicats « contestataires » - n’aura finalement pas eu de conséquences.

Au contraire même puisqu’au terme des dernières élections professionnelles, la CFDT est devenue le premier syndicat dans le secteur privé au niveau national, passant pour la première fois devant la CGT.

En Pays de la Loire, le syndicat de Laurent Berger conforte sa place de leader, avec 36,8 % des voix, contre 21,9 % pour la CGT, en recul d’un point, et 15,2 % pour FO.

La CFDT arrive largement en tête dans les cinq départements de la région, avec une pointe à 46,6 % en Vendée (34,7 % en Loire-Atlantique).

De quoi donner le sourire à Isabelle Mercier, secrétaire de l’union régionale : « C’est la reconnaissance du syndicalisme porté par la CFDT, axé sur le dialogue et la recherche du compromis, et de l’action menée par nos militants dans les entreprises, notamment les PME ».

Conséquence directe de ces bons résultats : la CFDT va décrocher 32 sièges de plus dans les conseils de prud’hommes de la région, passant de 99 à 121 élus.

