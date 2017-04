Social Nouvelle journée de grève au Crédit Agricole

0

Les salariés de la « Banque verte » protestent contre un projet de fermeture de 29 agences.

Pour la troisième journée depuis le 16 mars, les salariés du Crédit Agricole Atlantique Vendée (CAAV) étaient en grève, ce mercredi. Près de 300 d’entre eux (sur 2 200) se sont réunis en assemblée générale, ce matin, au siège de la banque, à Nantes.

Le conflit porte sur un projet de réorganisation du réseau qui prévoit 29 fermetures d’agences (sur 215), dont 15 en Loire-Atlantique, en zone rurale mais aussi en ville, dans l’agglomération nantaise notamment. Par ailleurs, 38 autres agences n’ouvriront plus qu’un jour sur deux.

Les syndicats (CFDT, Sneca-CGC, Sud) contestent les arguments économiques avancés par la direction. « En 2016, la banque a dégagé 110 millions de résultat net », souligne Pascal Planchot, délégué CFDT.

Les salariés protestent aussi contre la mise en place d’horaires de fermeture plus tardifs (19 h au lieu de 18 h 20). Un projet qui, selon les syndicats, risque de se faire « au détriment de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ».

Malgré plusieurs rencontres avec la direction, le dialogue est au point mort. « La direction campe sur ses positions, apportant des ajustements à la marge et irréalisables », expliquent les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation, le 12 avril, lors de l’assemblée générale du CAAV, à La Roche-sur-Yon.