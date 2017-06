Société En 2016, la Loire-Atlantique a accueilli 1 900 réfugiés

0

À l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, Pascal Brice, directeur général de l’Ofpra dresse le bilan de l’année 2016.

Presse Océan : Combien l’Office français de protection des réfugiés et apatrides reçoit-il de demandes d’asile par an ?

Pascal Brice : « En 2016, nous avons accueilli 85 000 demandes en France. À cela, il faut ajouter les personnes qui font une demande d’asile en France mais pour lesquelles d’autres pays européens sont compétents au titre du règlement Dublin. En tout, cela fait un peu moins de 100 000 demandeurs d’asile sur l’année. Puis, l’Ofpra a reconnu une protection à 36 500 personnes, soit un réfugié par commune française. C’est un record historique. »

Pour autant, peut-on parler d’une explosion des chiffres ?

« Pas du tout ! On peut parler d’augmentation soutenue mais nous sommes très loin du million de demandes d’asile qu’a connu l’Allemagne en 2015. Depuis plusieurs années, nous constatons une augmentation des demandes...

