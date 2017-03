Société Le Conseil des sages de Couëron fête ses 20 ans en 2017

0

Le Conseil des sages est une assemblée consultative qui donne son avis sur les projets de la mairie. Le premier dans son genre en Loire-Atlantique. Explications.



Presse Océan : Comment est venue l’idée de créer le Conseil des sages ?

Michel Plaud : « Cela n’existait pas avant. Tout s’est fait sur une proposition de l’ancien maire, Jean-Pierre Fougerat. Il voulait donner la parole aux plus âgés de la commune. Il y a eu un appel à candidature et ensuite il y a eu un vote par tous les habitants de plus de 55 ans pour élire leurs représentants. Et donc j’ai fait partie des élus de ce premier conseil en 1997. a l’époque, j’avais 60 ans et je suis resté onze années de plus ».

Plus d'informations à lire dans Presse Océan du 29 mars.