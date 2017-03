Société Pourquoi il faut consommer local

0

Manger local, c’est d’abord et avant tout faire le choix de soutenir les agriculteurs de la région. « Plus on consomme local, moins les agriculteurs doivent se battre contre la grande distribution et la volatilité des cours. Alors, même si seulement 5 % de leur production est achetée directement par le consommateur, c’est 5 % de bouffées d’air », explique Yuna Chiffoleau, ingénieure agronome et chercheuse au département Sciences pour l’action et le développement à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique).

En effet, il arrive aux grandes enseignes de payer les producteurs avec beaucoup de retard. Quand les agriculteurs proposent de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, ce sont des apports réguliers pour la trésorerie...

Plus d'informations à lire dans Presse océan du 24 mars.