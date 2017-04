Société Quand la politique s'invite au café

0

La politique, on n’en parle pas seulement à la télé, dans des meetings ou dans des réunions familiales. La politique se débat partout, surtout en ces temps de campagne présidentielle. Elle s’invite sur les marchés, mais aussi dans les cafés.

Depuis l’été 2016, Arthur, 27 ans a lancé les « Cafés débats nantais » : « Je me suis lancé parce que j’aime bien discuter et que je trouvais qu’il n’y avait pas d’espace de débat neutre, dans le sens où tous les débats qui sont organisés aujourd’hui, en tout cas à Nantes, le sont soit par des partis, soit par des associations. »

Toutes les semaines, entre 10 et 15 participants se retrouvent pour le plaisir d’échanger des idées, de confronter leurs opinions et de s’enrichir intellectuellement. Certes, on ne parle pas que de politique mais elle revient souvent sur le tapis. Vient qui veut.

Dimanche 3 avril, au Lieu unique, le thème du débat était : « Qu’est-ce que la barbarie ? Où s’arrête-elle ? Où commence la civilisation ? » Si les échanges tournent un moment autour de la définition des mots du débat, un peu comme dans l’introduction d’une dissertation de philosophie, au bout d’une heure, les débatteurs discutent de mondialisation, de l’élection de Donald Trump ou encore du régime démocratique.

