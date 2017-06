Solitaire Urgo Le Figaro 2017 Le nantais Adrien Hardy 2e de la 1ère étape

0

Le nantais, Adrien Hardy, a franchi la ligne d’arrivée à 00h14 ce mercredi en deuxième position, 13 minutes derrière Nicolas Lunven.

Le skipper d’Agir Recouvrement a mis 2 jours 7 heures 44 minutes et 39 secondes pour boucler le parcours entre Bordeaux (Pauillac) et Gijon (Espagne), soit 420 milles (théoriques) à la vitesse moyenne de 7,53 nœuds. Le marin nantais réalise une entrée en matière remarquable et s’installe comme un des grands favoris de l’édition 2017.

Auteur d’une course presque parfaite, il a manqué de peu la victoire alors qu’il dominait la flotte jusqu’au début d’après-midi mardi. Dans le vent faiblissant, Lunven a réussi à s’imposer dans un beau duel avec Adrien qui a frôlé sa 4e victoire d’étape. "Ce résultat est très positif pour une 1ere étape, ça augure d’un bon match pour la suite car les années passées ça ne m’était jamais arrivé de bien marché sur la 1ere étape. Là, je suis bien placé et il y a déjà des écarts notables. ", se réjouit malgré tout Adrien Hardy.

Les skippers ont trois jours pour se reposer avant le départ de la 2e étape samedi 10 juin à 15h.

