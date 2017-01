Sondage. Intentions de vote pour la présidentielle : Macron creuse son sillon

0

Selon la nouvelle enquête d’intentions de vote à la présidentielle de BVA et Salesforce, en partenariat avec la Presse régionale et Orange, l’ex-ministre de l’Economie Emmanuel Macron renforce son potentiel électoral.

Deux inconnues subsistent pour l’heure : le candidat du Parti socialiste qui sera connu le 29 janvier, et la candidature éventuelle de François Bayrou qui fera connaître sa décision mi-février.

D’ores et déjà 77% des Français se disent intéressés par la présidentielle.

Le potentiel de participation au scrutin progresse : 76% des Français inscrits sur les listes électorales ont l’intention de voter au premier tour.

Parmi ceux qui ont exprimé une intention de vote, plus de 4 sur 10 disent pouvoir encore changer d’avis, un électorat encore volatil.

S’il n’apparaît pas en mesure, pour le moment, de se qualifier pour le second tour, Emmanuel Macron creuse l’écart avec François Fillon et Marine Le Pen et pourrait venir jouer les trouble-fêtes au cours des prochaines semaines. 51% des électeurs de Macron déclarent que leur choix est définitif contre 24% en décembre. Le potentiel électoral de l’ancien ministre de l’Economie apparaît donc de moins en moins fragile.

Quelles que soient les hypothèses testées, le candidat socialiste recueillerait entre 5% et 11% des voix au premier tour, en 5e position derrière Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen apparaît créditée de 25% à 26% des voix selon les hypothèses testées. Elle devance d’un cheveu François Fillon, crédité de 24% des suffrages dans tous les cas de figure. Marine Le Pen bénéficie toujours du socle électoral le plus solide : les trois-quarts de ses électeurs potentiels déclarent que leur choix est définitif.