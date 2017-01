Sondage Primaire de la gauche : Valls toujours en tête des intentions de vote

0

Manuel Valls, toujours en tête des intentions de vote pour le premier tour de la primaire à gauche, bénéficie d’une avance moins confortable selon BVA.

A la veille du troisième débat qui oppose ce jeudi les sept candidats à la primaire de la gauche, selon un sondage BVA Orange, la Presse Régionale et Salesforce, 34 % des électeurs certains de prendre part à ce scrutin pourraient voter pour Manuel Valls dimanche.

Un score qui lui permet de conserver l’avantage au premier tour. Face à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, il recueille 44 % des intentions de vote.

Enquête BVA-Salesforce pour la Presse Régionale et Orange réalisée par Internet du 13 au 16 janvier,

soit juste après le 1er débat télévisé, auprès de 10 004 Français âgés de 18 ans et plus.

Analyse du sondage BVA dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi