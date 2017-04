FC Nantes Légende des Canaris, Maxime Bossis a aussi oeuvré à Saint-Etienne

0

Clin d’œil de l’histoire, en 1995, l’ex-emblématique latéral des Canaris (61 ans) a officié chez les Stéphanois. Souvenirs verts, à trois jours du déplacement du FC Nantes sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (coup d'envoi dimanche à 17 h).

Presse Océan : quels souvenirs gardez-vous des confrontations face aux Verts ?

Maxime Bossis : « Ah, ce sont pratiquement les plus grands souvenirs du championnat, au milieu des années 70 et début des années 80 ! En gros, on gagnait très souvent et très largement à Saupin et on perdait tout aussi régulièrement à Geoffroy-Guichard. C’était un match à part, très intense. »

Étrangement, vous avez été entraîneur des Stéphanois…

« C’est vrai. Je l’ai été un seul match suite au renvoi d’Elie Baup, trois mois avant la fin de la saison et en attendant l’arrivée de Dominique Bathenay. J’ai d’ailleurs fait débuter Willy Sagnol en pros. C’était face à Lyon, en 1996 (le 27 février). »

Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans "Presse Océan" de ce vendredi 7 avril. A lire également en version numérique en cliquant ici