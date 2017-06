Squash 3e Open international de Nantes sous les nefs du 6 au 8 septembre

0

Le 3e Open international de squash de Nantes aura lieu sous les nefs de l'Éléphant du 6 au 10 septembre 2017. Ses organisateurs ne sont pas peu fiers de leur nouvelle affiche.

Parmi les artistes invités l'affichiste Michel Bouvet récidive une 3ème fois et propose le visuel de l'édition 2017, fidèle à l'identité graphique de l'événement, fidèle à l'identité de Nantes et fidèle à "la patte" de cet artiste volubile, éclectique, curieux et passionné.

Le site Internet de l'Open International de Squash de Nantes 2017 est en ligne (accessible ici) et la billetterie est ouverte.

Informations Billetterie

La billetterie a été revisitée pour permettre au plus grand nombre de venir au spectacle.

Plein tarif : 9€ / 15€ Tarif réduit* : 6€ / 12€

Demi-finales et Finale : Plein tarif : 15€ / Tarif réduit* : 12€

2€ le mercredi après-midi pour les jeunes de 5 à 17 ans.

Chaque billet permet d’assister à deux matchs à suivre, correspondant à un spectacle d’environ 2 heures.

*Tarif réduit : licenciés Squash, demandeurs d’emploi, étudiants, porteurs de la carte CEZAM et aux jeunes de 5 à 17 ans. Tarif très réduit aux porteurs de la Carte Blanche (2€ et 6€).