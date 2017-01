St-Herblain Drame du petit David : affamé, il avait toqué chez des voisins

0

La mère et le beau-père du petit David ont été mis en examen et écroués pour « meurtre » et « actes de torture et de barbarie habituels » après la découverte du corps du petit garçon noyé dans la baignoire familiale.

Selon une source judiciaire, l’enfant avait déjà subi des violences de la part du couple. La famille n’avait fait l’objet d’aucun signalement aux services sociaux. Selon nos informations, les policiers se sont pourtant rendus une fois à leur domicile, rue de la Branchoire à Saint-Herblain. C’était fin octobre. David avait sonné à la porte de voisins : sa mère était partie à un mariage et l’avait laissé seul, il avait faim. Alertés, les policiers avaient constaté que le garçon était en bonne santé. Ils avaient appelé sa mère et attendu, sur place, son retour.

