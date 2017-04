St-Herblain Un incendie volontaire détruit les locaux du centre culturel kurde

0

Certains ont passé une bonne partie de la nuit ici. Et ce dimanche matin, ils sont plus d'une quarantaine à faire les cent pas devant ce qui reste de leurs locaux.

Là, rue de la Rabotière, à Saint-Herblain, un feu, d'origine volontaire, a détruit une grande partie des locaux de l'association culturelle kurde, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h. "Nos bureaux étaient ouverts et plusieurs départs de feu ont été constatés", rapporte ce dimanche Gulasor, coprésidente du centre culturel.

Le coup est dur pour la communauté, qui organisait régulièrement des séminaires dans ce bâtiment. Mais la jeune femme n'entend pas baisser les bras : "On a voulu toucher à notre dignité. Mais ce n'est pas cela qui va nous affaiblir. Bien au contraire. Cet acte est lâche et déshonorant. Pas pour nous, mais pour ceux qui l'ont fait. Au cours de notre histoire, nous avons toujours appris à nous relever. Et cette fois encore, nous le ferons".

Ce dimanche matin, des policiers étaient sur les lieux pour procéder aux premières constatations.

La communauté kurde compte 7000 membres en Pays de la Loire.

Plus d'informations dans Presse Océan lundi 10 avril 2017