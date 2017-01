St-Lyphard Les internautes ont désigné Ines «Bébé Cadum du mois d’avril 2016»

0

Cadum fête ses 110 ans cette année. La marque de produits cosmétiques lança en 1925 le fameux concours « Bébé Cadum », remporté cette année-là par Maurice Obréjan.

La petite Lyphardaise Ines Robillard va participer à l’élection de l’édition 2017, grâce aux internautes qui l’ont désignée « Bébé Cadum du mois d’avril 2016 ». Alors, Ines sera-t-elle sacrée « Miss bébé France » 2017 à la galerie Joseph-Tourenne, à Paris, aux côtés de ses parents Hélène et Jérôme et des deux marraines chanteuses de Cœur à Cœur, Ingrid Chauvin et Anaïs Delva ? Verdict le samedi 4 février.

Plus d'infos dans Presse-Océan de dimanche 15 janvier.