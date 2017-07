St-Malo-de-Guersac Exposition non censurée avec, entre autre, Mano Solo

0

L'association LFLF 2015 propose une nouvelle exposition intitulée Non censurée, autour du dessin. Quatre artistes, Delphine Cadoré, Fred Mazere, Émilie Collet et Mano Solo, le fils de Cabu exposent des dessins surprenants, révoltants où qui peuvent dégager une certaine mélancolie. Il suffit de se plonger dans les dessins à l'encre de Chine de Delphine Cadoré pour être bouleversé par la noirceur de ces femmes nues, accouchant, avec des loups ou par la fantaisie de ces personnages plus ou moins loufoques qui embarquent les visiteurs dans des mondes imaginaires. Il y a également Émilie Collet, déjà présente en 2015. Elle revient avec des dessins au style punk revendiqué. Colorés, recto-verso, ces tableaux sont à l'opposé des plats sans saveur, avec ses visages déformés, aux yeux exorbités, et aux textes revendicatifs... Fred Mazère, le local de l'expo, propose des dessins déconstruits. Un appel à plonger dans son univers aux visages qui s'entrechoquent, aux silhouettes qui vagabondent. Et puis il y a Mano Solo, plus connu pour ses talents de musicien qu'avec ses dessins qui méritent pourtant d'être admirés.

Jusqu'au 31 juillet du mercredi au dimanche de 16 h à 20 h, 56 île d'Errand à St-Malo-de-Guersac. Entrée libre.

Plus d'informations ce dimanche 16 juillet dans Presse Océan