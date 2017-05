St-Nazaire 700 pigeons abattus, les défenseurs de l'environnement "indignés"

0

Plusieurs centaines de pigeons ont été abattus à la carabine, la semaine dernière, aux abords de la base sous marine. L’opération décidée par la Ville s’est déroulée de nuit . « L’objectif étant de réduire et de maintenir leur population au plus bas niveau », rappelle Christophe Cotta, l’adjoint au maire en charge de la qualité du cadre de vie. Mais pour les défenseurs de l’environnement, ce procédé suscite la réprobation. Comme pour l’association Natur’action : « 700 pigeons ont été liquidés lors d’une opération menée discrètement, voire secrètement, sans la moindre communication aux habitants et encore moins aux associations environnementales comme c’est le cas lorsqu’il s’agit des étourneaux Nous sommes scandalisés par cet abattage clandestin au mépris même de la Directive européenne Oiseaux 2009. Il s’est déroulé en effet en pleine période de reproduction. »