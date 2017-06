St-Nazaire Dans la 8e, Audrey Dufeu-Shubert (REM) remporte l'élection

0

Le suspens était limité, tant l'écart entre la candidate d'En marche, Audrey Dufeu-Shubert face à son rival de la France insoumise, Lionel Debray étant important. Ce dernier avait recueilli le 11 juin au soir 15,98 % des suffrages contre 38,44 % pour sa concurrente. Un écart de 9 517 voix séparait les deux candidats sur 43 072 votants. Il aurait fallu une très forte hausse de la participation pour que Lionel Debraye puisse gagner cette élection. Mais hier soir à 18 h, le nombre de votants avait encore chuté par rapport au 1er tour. C'est donc Audrey Dufeu-Shubert (19 344 voies) qui l'emporte avec face à Lionel Debraye qui obtient 14 773 voies. En revanche c'est ce dernier qui progresse le plus entre les deux tours. Audrey Dufeu-Shubert gagne un peu plus de 3 000 voies quand son concurrent de la France insoumise en récupère plus de 8 000. De quoi en tout cas, pour les deux formations, rêver de victoires locales dans les prochaines années.

