St-Nazaire David Samzun s'insurge contre l'absence de nouvelles infrastructures

Foulques Deletang

C'est en effet le 1er aveu que NDDL n'était que le prétexte à un coûteux plan d'infrastructures ferroviaire et autoroutiere payées par toute la région au seul bénéfice de Nantes-St Nazaire et nuisible(ruineuse) à la région Loire-Bretagne. S'il devait exister des synergies économiques entre Pays de Loire et Bretagne, laissons-les émerger naturellement : pour l'instant, c'est la disparition de la Bretagne historique (Ouest-Bretagne) qui se profile, industriellement et démographiquement. Rennes continuera d'être un centre actif des Pays de Loire mais quid du reste? Avec le macronisme, on assiste à un retour aux réalités, cad la fin de l'hégémonie du PS et ses <> foireuses bâties autour de l'artificiel Diwan.