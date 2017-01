St-Nazaire Des fèves dédiées au centenaire du débarquement américain de 1917

0

Sébastien Moreau, boulanger pâtissier et passionné d’histoire ne pouvait pas laisser passer l’occasion de 2017, année de célébration du centenaire du débarquement américain à St-Nazaire au cours du premier conflit mondial.

Dans cette optique, avec son épouse Magali, ils ont créé une série des fèves bien particulières qui se cacheront dans leurs galettes des rois. Une décision familiale, « car notre fille Camille est en première S2 au lycée Aristide-Briand et la classe travaille sur ce débarquement de 1917. Elle nous en a parlé et l’idée de concevoir une série de fèves dédiées à cet événement nous est tout de suite apparue ».

Sébastien Moreau s’est rapproché du collectionneur et historien Patrick Pauvert « qui m’a gentiment proposé sa collection de cartes postales anciennes sur cette période ».

