St-Nazaire Émouvante cérémonie en hommage aux victimes de la passerelle du QM2

Elle s'est déroulée ce dimanche matin devant la stèle en mémoire des victimes de la catastrophe du 13 novembre 2003 qui avait fait 16 morts et 29 blessés.

« Nunca mas ». Des mots en espagnol pour dire « plus jamais ça », prononcé par Daniel Bartolomé, le président de l'association des victimes de la passerelle du Queen Mary 2. Car le retour à Saint-Nazaire du paquebot transatlantique pour The Bridge « ravive les plaies et douleurs » des familles des victimes. Durant cette cérémonie très émouvante, Daniel Bartolomé a bien rappelé que la « présence » du Queen Mary 2 « nous oblige à honorer la mémoire des victimes » de ce « drame gravé dans nos mémoires ». Il a dit et rappelé ne pas comprendre que le Queen Mary 2 soit associé à cette commémoration du centenaire du débarquement américain en 1917.

« La mémoire est nécessaire »

Daniel Bartolomé regrette surtout « le grand écart difficile à accepter » de certains, en référence à l'ex-PDG du chantier naval Patrick Boissier qui préside l'association The Bridge. Ce dernier était d'ailleurs « interdit de cérémonie ». « Je les laisse avec leur conscience », a ajouté Daniel Bartolomé tout en assurant aux Nazairiens très nombreux ce samedi : « Nous comprenons votre participation ». Le maire David Samzun a quant à lui rappelé la nécessité de se souvenir et de « montrer notre solidarité et notre soutien ». « Il n'y a pas de nation sans mémoire, pas de ville sans mémoire », a-t-il souligné, « la mémoire est nécessaire pour se délivrer du traumatisme ».

