Insolite Jumelage St-Nazaire et Mouthe : Eric et Ramzy seront-ils les parrains?

C’est peut-être une grande histoire d’amour improbable qui est en train de s’écrire… Celle entre Saint-Nazaire et Mouthe. Cette charmante petite commune du Doubs, aux allures de carte postale, est connue pour être la ville la plus froide de France et surnommée « la petite Sibérie ».



Et, comme toute histoire d’amour, elle commence par une rencontre. Samedi dernier au Cinéville, Michaël Youn qui venait pour l’avant-première du téléfilm Mon frère bien aimé, tourné à Saint-Nazaire il y a un an, souhaite faire passer un message de la part « de mes deux copains Eric et Ramzy ». Il rallume la mèche, car les deux humoristes ont raillé la ville il y a un an par un retentissant « Saint-Nazaire c’est moche et triste ». Michaël Youn qui, lui, est « fan de Saint-Nazaire, et surtout de l’accueil que les Nazairiens nous ont réservés lors du tournage de Mon frère bien aimé » transmet malicieusement ce fameux message des deux compères : « lls m’ont dit qu’il y a une ville plus moche que Saint-Nazaire : c’est Mouthe, dans le Doubs ». Message qui ne reste pas lettre morte. Ni ici, ni dans le massif jurassien. Mardi, Martin Arnout, adjoint au maire de St-Nazaire , décide de prendre la déclaration au pied de la lettre. Il lance une idée : « Pourquoi pas un jumelage entre Saint-Nazaire et Mouthe dont Éric et Ramzy seraient les parrains ? On leur prouvera que ce ne sont pas des villes moches ».

L’idée fait son chemin. Y compris à Mouthe où le maire, Daniel Perrin, n’y est pas opposé : « C’est même une réaction intelligente qui prend le contre-pied de ces affirmations. D’autant que nous sommes très accueillants. Nous serions ravis de recevoir les Nazairiens dans notre belle station. Ils pourront skier l’hiver et faire de belles balades dans notre massif l’été. Les Meuthiards seront aussi heureux d’aller se baigner sur les côtes nazairiennes. Et puis, les Bretons ce sont des gens sympas ». David Samzun, maire de St-Nazaire, se dit « favorable à un rapprochement. L’idée est bonne ; c’est un projet sympathique. Saint-Nazaire est une ville ouverte sur les échanges ».



