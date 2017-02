Saint-Nazaire Il photographie les femmes pour faire progresser leurs droits

0

Grâce au groupe artisitique baptisé "Projet Femmes" elles ont laissé leur complexe aux vestiaires. Elles veulent apparaître telles qu’elles sont. Au naturel, sans artifice. C’est d’ailleurs la philosophie qui anime cette démarche totalement altruiste entamée par Gildas et Charlotte Coric . « Nous invitons gratuitement toutes les femmes, sans restriction à poser devant l’objectif dans notre studio. »

Le but du projet est de lutter « contre le diktat des apparences. Nous avons remarqué qu’il y avait une certaine autocensure, surtout en cette période de recul du droit des femmes. On voulait combattre ça en leur permettant d’être elles-mêmes ». Gildas Coric, 33 ans, est Nazairien, « c’est pour cela que je voulais commencer par ma ville d’autant qu’elle peut être parfois perçue de manière négative alors qu’il y a plein de gens fantastiques ».

Le couple a d’abord soumis son projet aux responsables du centre commercial Ruban Bleu « qui ont tout de suite adhéré ». Comme beaucoup d’autres. « Du coup, nous entamons une tournée dans dix villes en France ».

Et samedi, dans une cellule du Ruban Bleu transformée en studio photo, le succès était au rendez-vous : « Nous avons dû commencer plus tôt le matin, il y avait déjà des personnes qui attendaient une demi-heure avant l’ouverture. » Gildas Coric a ainsi photographié 251 femmes dans la journée.

Projet Femme fera halte à Altantis Saint-Herblain le mercredi 8 mars

Plus d'informations ce mardi 21 février dans les éditions de Presse Océan Saint-Nazaire