St-Nazaire Il se fait éjecter à 90 km/h par le coup de coude d'un autre motard

Julien a été grièvement blessé vendredi dernier dans une manœuvre insensée au pied du pont de Saint-Nazaire. Il témoigne.

Il a décidé de relayer son incroyable mésaventure sur Facebook. Et son histoire ne laisse pas insensible. Vendredi soir, son message et les photos de ses blessures avaient déjà été partagés plus de 10 000 fois.

Julien, 31 ans, habite près de Saint-Brevin. Vendredi 16 juin, il a été éjecté de sa moto par le coup de coude d'un autre motard au pied du pont de Saint-Nazaire, à 90 km/h.

Julien qui souffre d'importantes brûlures au bras, au genou et au flanc, côté gauche, et d'une entorse à la cheveille, a porté plainte à la gendarmerie. Un automobiliste, témoin de la scène, a attesté auprès des enquêteurs de la manoeuvre insensée.

