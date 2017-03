St-Nazaire : il sort avec un boa vendredi, des armes blanches mardi

0

Vendredi dernier, les agents de sécurité de l'hypermarché Géant ont arrêté dans son élan un homme qui venait faire ses courses avec un serpent autour du cou. L'homme les a menacés avec un couteau avant de partir... en perdant son portefeuille. Il est revenu le chercher sans le boa et a refait un scandale. L'un des vigiles a déposé plainte lundi au commissariat. Et mardi, la police a interpellé cet homme de 43 ans rue des Halles. Sur lui, ils ont trouvé deux couteaux à cran d'arrêt, un poing américain, une hache, un couteau long et effilé, un coupe-choux et un morceau de résine de cannabis. Il a été entendu par la police et remis en liberté. L'enquête se poursuit.