St-Nazaire Le projet de la place du Commando remis en cause par des riverains

Les trois bâtiments prévus sur l'esplanade ne sont pas la cible du raid administratif de ce commando de riverains. Ce sont les deux restaurants proches de la pinède auxquels ils s’opposent. Ils s’appuient pour cela sur le fait « qu’ils seront bâtis sur l’espace public maritime. On est sur la plage et, juridiquement, seules des constructions amovibles peuvent y être construites, pas des restaurants pérennes. Compte-tenu de la nature du sol, la Loi Littoral doit s’appliquer… », estime leur avocat estime Me Etienne Boittin.