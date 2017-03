St-Nazaire L'État envisagerait une nationalisation transitoire des chantiers

Selon un article du Monde publié ce vendredi à 12h03, l’Etat français envisagerait une nationalisation transitoire des chantiers de Saint-Nazaire si un accord avec Fincantieri n'aboutissait pas.

C'est une information révélée par le journal Le Monde ce midi.

"Le projet de reprise par l’italien Fincantieri engagé depuis des mois étant à moitié bloqué, les pouvoirs publics peaufinent depuis quelques jours un « plan B » pour les derniers grands chantiers navals français, indiquent quatre sources convergentes. « Ce plan est prêt depuis une semaine », précise un de ses concepteurs.

Le projet consisterait à nationaliser transitoirement le site historique où travaillent plus de 7 000 salariés et sous-traitants. Après être monté à 100 % du capital, l’Etat revendrait rapidement une majorité des titres à des investisseurs jugés plus satisfaisants que Fincantieri.

Deux ont fait acte de candidature : les armateurs italo-suisse MSC et américano-norvégien Royal ­Caribbean, les grands clients de Saint-Nazaire. En 2016, ils avaient déjà envisagé de reprendre les chantiers en association avec un industriel de la construction navale, le néerlandais Damen. Leur consortium, favori des pouvoirs publics, avait toutefois éclaté au dernier moment."