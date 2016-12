St-Nazaire The Bridge (15 au 25 juin) célèbrera cent ans d'amitié avec les USA

0

The Bridge 2017 va voir le transatlantique de la célèbre compagnie maritime anglaise Cunard défier quatre des multicoques « class Ultim » engagés dans cette aventure sur l’Atlantique nord. Cette course va surtout permettre de faire revenir sur les terres nazairiennes où fut bâti le Queen Mary 2, liner qui célèbrera cent ans d'amitié franco-américaine symbolisés par l'arrivée dans le port de Saint-Nazaire des premières troupes du corps expéditionnaire américain, le 26 juin 1917.

Le maxi-trimaran Idec Sport du skipper Francis Joyon est l’un des quatre voiliers de la « Class Ultim » engagés dans l’aventure The Bridge. Le Sodebo de Thomas Coville qui vient de pulvériser le record du tour du monde en solitaire en 49 jours et ceux d’Yves Le Blévec (Actual) et de François Gabart (Macif) seront eux aussi de la partie qui va se jouer entre le pont de Saint-Nazaire et le bridge new yorkais de Verrazano.

Plus d'infos dans Presse-Océan de ce mardi 27 décembre.