St-Nazaire The Bridge : des festivités du 22 au 25 juin sous haute surveillance

Le combat des géants qui va opposer jusqu'à New York 4 trimarans de la classe « Ultim » contre le transatlantique Queen Mary 2 de la Cunard va attirer la foule le dimanche 25 juin (départ de la course à 19 h). Auparavant, les très nombreuses animations (dont le Record SNSM pour fêter les 50 ans des Saint-Bernard de la mer) draineront assurément des milliers de spectateurs.

Un dispositif de sécurité à la hauteur de l’événement a donc été prévu avec un « périmètre sanctuarisé ». Plus d’1 km de barrières de 2 m de type "Heras" et 275 blocs de béton seront disposés à compter du lundi 19 juin, avec des points de contrôle, des chicanes et une zone placée sous surveillance vidéo avec plusieurs caméras en WiFi. Cette zone s’étendra tout autour de la base sous-marine, du Théâtre, du bassin portuaire et de part et d’autre de la forme-écluse Joubert. Il sera impossible d’y circuler et stationner, et ce dès le mercredi 21 juin dans certains endroits.

En outre, les 27 rues qui débouchent sur les 4,5 km de front de mer seront obstruées.

