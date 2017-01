0

Un hélicoptère au-dessus de Saint-Nazaire hier matin ne peut passer inaperçu, surtout quand il s’agit de celui des gendarmes. Avec les vingt militaires à bord de véhicules bleus sérigraphiés, l’engin stationné à Montoir-de-Bretagne faisait partie du gros dispositif déployé par la compagnie de gendarmerie de Saint-Nazaire pour intercepter une voiture volée, repérée à Crossac.

La Renault Mégane RS avait été dérobée sous la menace au matin du vendredi 30 décembre, par deux hommes armés d’un pistolet factice et d’une bombe lacrymogène. Les deux individus avaient suivi depuis son domicile le propriétaire âgé d’une quarantaine d’années et il était quasiment arrivé sur le lieu de son travail, quand l’agression sans violence physique s’est produite.

Après un périple dans les rues de Saint-Nazaire, c’est sur la place des Martyrs, aux alentours de 8 h 40, que deux jeunes hommes habitant le secteur nazairien et âgés d’une vingtaine d’années ont été interpellés à bord de la Mégane volée.