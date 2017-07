STX Bruno Retailleau veut rencontrer Bruno Le Maire

0

Pour le président (LR) de la Région Pays de la Loire, « la décision du gouvernement de préempter temporairement STX permet de gagner du temps mais ne résout rien sur le fond ».

Désormais, explique-t-il, « s’ouvre une nouvelle négociation dans laquelle le Gouvernement a décidé de remettre sur la table sa proposition initiale, soit la moitié du capital de STX à Fincantieri. 50%, ce n’est pas la majorité mais c’est encore beaucoup et surtout c’est encore assez pour craindre que nos savoir-faire et nos emplois ne soient pas suffisamment défendus ».

Bruno Retailleau attend donc que le gouvernement « apporte toutes les garanties pour que nos intérêts soient protégés par le futur pacte d’actionnaires (…) L’une de ces garanties serait que le pool d’entreprises ligériennes qui vient de proposer sa candidature puisse entrer au capital, aux côtés des salariés et éventuellement de la Région ».

Le président de la Région demande à Bruno Le Maire d’être reçu « avec les chefs d’entreprises ligériens dans les meilleurs délais, pour étudier les conditions de cette entrée au capital ».