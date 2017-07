St-Nazaire STX : le patron de Fincantieri "confiant sur un accord"

0

Le patron de Fincantieri Giuseppe Bono se dit "confiant" sur le fait de pouvoir parvenir à un accord avec Paris sur le chantier naval STX France, à condition que l'opération "crée de la valeur".

La France a proposé un partage de STX France "à 50-50" entre Fincantieri et les actionnaires français. Mais une source proche du ministère italien des Finances a assuré que Rome voulait toujours que Fincantieri ait plus de 50% de STX France, même de peu.

"Comme vous le savez, nous sommes encore en phase de négociations avec l'Etat français pour la définition de la structure de la future gouvernance dans STX France, avec de nouvelles positions après les élections en France", a déclaré M. Bono lors d'une conférence de présentation des résultats semestriels.

"Nous sommes confiants qu'un accord puisse être atteint mais pour nous la condition reste que la combinaison des sociétés crée de la valeur. Pour nous et le gouvernement, sur ce point, il y a un engagement total", a-t-il souligné.

Plus d'infos dans Presse-Océan de jeudi 27 juillet.