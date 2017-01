STX le rachat par un Européen conforme la volonté de la France dit Sirugue

0

Une reprise de STX par l'Italien Fincantieri (plus d'informations en cliquant ici) répondrait aux critères de l'État français qui souhaite un repreneur européen, a souligné ce mercredi matin le secrétaire d'État à l'Industrie Christophe Sirugue.

Il s'est exprimé sur RMC, au lendemain de la décision de la justice coréenne de retenir la candidature de Fincantieri comme repreneur du chantier STX. « Nous n'avons pas à dire oui ou non » à l'italien Fincantieri, a jugé le secrétaire d'État lors d'une interview sur RMC. « Nous avions dit que nous voulions un industriel européen, Fincantieri c'est un industriel et européen, on aurait quand même aujourd'hui des difficultés à lui dire non ».

« L'intérêt de Fincantieri, c'est de réussir son opération avec le rachat de STX France, l'intérêt de l'État français c'est de préserver notre fleuron, je pense que c'est sur cette base-là que se fait la discussion », a ajouté Christophe Sirugue. Le secrétaire d'État a également souligné que la question du transfert de technologie pèserait dans les négociations, « pour éviter qu'on nous prenne notre savoir-faire ».

Des positions qu'il devra défendre cet après-midi lors d'un déplacement au chantier STX. Le secrétaire d'État doit rencontrer les syndicats et les élus locaux qui ne cachent pas leurs inquiétudes.