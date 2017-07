STX Retailleau demande au gouvernement de "résister aux pressions de l’Italie"

0

Pour le président (LR) de la Région Pays de la Loire, l'Etat français doit faire jouer son droit de préemption sur le chantier STX si l'Italie refuse un partage du capital à 50-50.

"Dans le dossier STX, j’ai toujours indiqué que Fincantieri ne pouvait avoir la majorité du capital, et c’est pourquoi j’avais dénoncé le faux nez que constituait l’arrivée au tour de table de la fondation italienne Trieste", explique Bruno Retailleau.

Le président de la Région explique que "c’est à (sa) demande qu’une fois élu, Emmanuel Macron a accepté de revoir le projet de cession de STX, pour garantir les intérêts stratégiques français et le développement économique des Pays de la Loire". Il demande donc au gouvernement de "résister aux pressions de l’Italie, et de faire jouer le droit de préemption de l’Etat français si les Italiens s’obstinent".

Pour Bruno Retailleau, "cette décision nous donnerait du temps pour créer une solution qui STX garantisse nos intérêts et nos emplois avec l’entrée au capital d’un pool d’une vingtaine d’entreprises ligériennes qui sont prêtes à s’engager, mais aussi des salariés, voire de la Région elle-même".