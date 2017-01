Sud-Loire Le butin dérobé dans les jardins transitait par l'Allemagne

0

Un père et son fils doivent être présentés à un juge d'instruction vendredi à Nantes en vue d'une mise en examen pour vol en bande organisée.

En juillet dernier, les deux suspects avaient été interceptés par la police allemande au volant d'un fourgon immatriculé en France et rempli d'outillages et d'objets à la provenance douteuse. A l'intérieur du véhicule, notamment, étaient entassés sept moteurs de bateau, 20 tronçonneuses, 13 vélos mais aussi des perceuses, des souffleurs et autres matériels électroportatifs.

Un moteur de bateau va conduire les policiers allemands à contacter les gendarmes de la compagnie de Rezé. Et pour cause : le numéro de série correspond à un moteur volé en mai sur la circonscription de Vertou. Les gendarmes de Rezé récupèrent la liste du butin et, au fil de leurs investigations, découvrent que les 151 objets ont été dérobés dans des garages et des cabanes de jardin d'habitants du sud-Loire. Toutes les victimes ont été identifiées. Leur matériel, que les gendarmes du groupe de lutte contre les cambriolages (Gelac) ont fait rapatrier, est en cours de restitution.

Plus d'informations à lire vendredi 27 janvier 2017 dans Preses Océan ou nos éditions en ligne