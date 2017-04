Loire-Atlantique Téléphonie : Orange veut recruter plus de techniciennes

0

L’opérateur de téléphonie cherche à féminiser ses recrutements sur des métiers techniques.

Cette année encore, Orange prévoit de recruter une centaine de salariés en Loire-Atlantique, où le groupe emploie 2 700 personnes, pour l’essentiel dans la métropole nantaise. Parmi les profils recherchés, des conseillers de vente, des ingénieurs, des chargés d’affaires mais aussi des techniciens réseau chargés d’accompagner le déploiement de la fibre.

Des emplois techniques que l’opérateur cherche à féminiser. « L’objectif est d’arriver à 36 % de femmes, comme dans les autres métiers du groupe », explique Pierre Jacobs, directeur d’Orange Ouest (Bretagne-Pays de la Loire).

Pour ce faire, le groupe mise notamment sur l’alternance. Sur les 130 alternants actuellement en formation en Loire-Atlantique, 60 sont des femmes. La moitié devrait être embauchée en CDI, sur les sites de Carquefou et de Donges, à l’issue de leur parcours.

Parallèlement, Orange a créé une classe de techniciennes réseau pour des demandeuses d’emploi en réinsertion. À ce jour, 50 jeunes femmes ont bénéficié de cette formation sur un an, et 80 % embauchées en CDI.